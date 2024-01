Você já se pegou pensando como pode aproveitar o melhor da sua airfryer? O ‘The Guardian’, recentemente, revelou algumas dicas para melhorar seu uso do aparelho e tornar aquelas dicas que normalmente se vê na internet realidade.

Nem todas as airfryers são iguais: Apesar de parecidas, os modelos se diferenciam (veja qual a melhor para você clicando aqui). E, Niki Webster, autora do livro ‘The Vegan Air Fryer’ (A Air Fryer Vegana, em tradução literal) reforçou, em entrevista ao veículo, a importância de ler o manual para entender a máquina que está usando.

Comece pelo básico: Para te ajudar a compreender o funcionamento da sua airfryer, teste receitas mais fáceis, práticas e rápidas. Assim, você vai entender o tempo e potência usados pelo aparelho, segundo indicou a autora Poppy O’Toole do livro ‘Poppy Cooks: The Actually Delicious Air Fryer Cookbook’ (Poppy Cozinha: O Livro de Receitas de Air Fryer Realmente Delicioso, em tradução literal).

Pré-aquecimento da airfryer: Sim, assim como fornos, airfryers também precisam ser preaquecidas. Isso vai fazer com que seus preparos fiquem ainda mais gostosos.

Curiosidades: Segundo O’Toole, você pode cozinhar um frango inteiro na sua air fryer: “O frango fica bem molhadinho por dentro e ainda ganha aquela casquinha crocante por fora”. Você também pode preparar linguiças e iscas de frango espetadas em um palito direto na air fryer, deixando-o em pé (assim como nesta receita), sugere Hayley Dean, autora do livro ‘How to Make Anything in an Air Fryer’ (Como Fazer Qualquer Coisa na Air Fryer, em tradução literal).

PUBLICIDADE

Quer preparar pratos deliciosos e super práticos na airfryer? Confira o guia completo de receitas na Airfryer de Paladar.