Gelato e mil folhas: dois festivais de doces chegam a São Paulo; veja como participar

Os amantes de doce já podem ficar felizes até setembro, segundo o portal CNN, dois festivais de doce estarão acontecendo pela cidade de São Paulo. Um para os amantes de gelatos, que valoriza os pequenos produtores de queijo, e um para os amantes da sobremesa mil folhas. Confira:

Festival de Gelato - Gelato Boutique

O Festival auxiliará os pequenos de produtores de queijos. Foto: Reprodução do Instagram @gelatoboutique

A Gelato Boutique, realizará entre os dias 28 de julho e 03 de setembro, o Festival do Queijo Paulista, para enaltecer os pequenos produtores com sorvetes nos sabores de queijo.

Serão cinco produtores de queijos artesanais que participarão do festival. Eles trarão os seguintes sabores: Gelato de Queijo Tulha com Banana Caramelizada, da Fazenda Atalaia; Gelato de Queijo Mandala com Doce de Leite; da Pardinho Artesanal; Gelato de Queijo Maratimba com Calda de Limão Siciliano, da Queijaria Rima; E, Gelato de Queijo Gregório condimentado, da Queijo Com Arte.

O festival acontece nessas duas unidades:

1. Pinheiros: Rua dos Pinheiros, 444.

2. Shopping Cidade São Paulo: Av. Paulista, 1230.





Festival de Mil Folhas- Confeitaria Dama

O festival estará disponível de quinta à domingo lojas e no e-commerce. Foto: Imagem: reprodução site da confeitaria dama

Entre os dias 07 de julho e 08 de agosto, a Confeitaria Dama, conhecida por seu mil folhas, estará com o festival disponível de quinta-feira a domingo.

Nessa edição, serão quatro sabores disponíveis para o festival, sendo: Mil folhas de Nozes, Mil Folhas de Caramelo Salé, Mil Folhas de Frutas Vermelhas e Mil Folhas de Chocolate Intenso.

Os doces estão disponíveis em dois tamanhos, o individual por R$19,50 e para até 10 pessoas por R$250,00.