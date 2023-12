Geleia de morango: qual é a segunda melhor marca do mercado?

Embora a geleia de frutas em geral seja um doce fácil de ser reproduzido em casa, a versão industrializada ganha um público fiel por oferecer praticidade, visto que já vem pronta em um pote, e durabilidade, afinal os conservantes adicionados à fórmula fazem o produto demorar mais para estragar.

Há, no entanto, alguns contratempos ao consumir a versão pronta que podem ser evitados ao comprar a marca certa. Um deles, por exemplo, é o dulçor exagerado, ou a consistência que fica aquém de uma boa geleia - neste caso, a com sabor de morango. Para evitar levar para casa esse tipo de produto, o Paladar reuniu especialistas para testar e avaliar 13 marcas diferentes.

Para o teste, os critérios levados em consideração foram a coloração, a consistência e a verossimilhança com o sabor do morango natural, e a segunda melhor fabricante do ranking foi a Fynbo, logo atrás da Duga. Sua geleia, de acordo com os jurados, é “pedaçuda” e apresenta acidez na medida certa.

A análise completa dos especialistas, bem como o ranking com as 12 marcas restantes, você encontra na matéria ‘Qual é a melhor geleia de morango?’, por Chris Campos, que pode ser lida na íntegra aqui.

