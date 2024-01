Gim-tônica: relembre a 3ª melhor marca do mercado eleita por Paladar

Drinque popular em grande parte dos bares e restaurantes, o gim-tônica não é difícil de ser reproduzido, visto que exige apenas uma dose do destilado e uma porção de água tônica.

Ainda assim, há quem precise da comodidade da versão pronta e industrializada da bebida por vários motivos, como aproveitá-la em meio ao agito dos blocos de Carnaval, por exemplo. E foi pensando nesse público que o Paladar promoveu mais um teste.

Com um júri formado por cinco especialistas, foram testadas sete das principais marcas disponíveis no mercado, e as que se aproximaram mais nos quesitos qualidade e sabor em relação à versão original conquistaram o pódio do ranking.

Uma delas foi a Easy Booze, que combina a gim e a tônica produzidas artesanalmente pelo selo. Disponível em uma lata de 269ml, a bebida tem 8% de teor alcoólico e apresenta muito equilíbrio entre amargor, dulçor e notas florais. Além disso, foi classificada como “fácil de beber” pelos jurados.

O ranking completo você confere na matéria ‘Gim-tônica pronto para beber’, por Renata Mesquita. Veja na íntegra aqui.