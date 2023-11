Gin brasileiro premiado globalmente é feito com ingredientes inusitados; saiba mais

O Ivaí Gin, uma criação artesanal oriunda do Vale do Ivaí, no Paraná, tem se destacado no cenário mundial de destilados, conquistando 15 medalhas de ouro em competições internacionais. Este sucesso é fruto da visão de Dominic, um britânico casado com uma paranaense, que estabeleceu a destilaria na região com o objetivo de produzir um gin genuinamente brasileiro, mas com qualidade comparável aos renomados gins importados.

O que torna o Ivaí Gin excepcionalmente único é a sua composição de ingredientes. Além do tradicional álcool de cereal e do indispensável zimbro, a bebida incorpora uma seleção de 19 botânicos cuidadosamente escolhidos. Entre eles, destacam-se a lavanda, o limão siciliano e a casca de laranja, que são responsáveis por conferir ao gin notas aromáticas e cítricas distintas.

No entanto, o verdadeiro charme do Ivaí Gin reside na inclusão de elementos simbólicos do Paraná: o pinhão e o nó de pinho. Esses ingredientes locais adicionam ao gin um sabor de noz único e um toque amadeirado, criando uma experiência sensorial que reflete a essência do estado.

Igor Pereira, diretor de relacionamento do Ivaí Gin, explica que a proposta de Dominic era criar um produto que não só representasse o Paraná, mas que também se equiparasse em qualidade aos melhores gins do mundo. Essa filosofia é evidenciada até na embalagem da bebida, que ostenta a imagem de duas araucárias, árvores típicas da região.

