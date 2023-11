Gin e vodca orgânicos estão virando tendência nos EUA; saiba mais

Nos Estados Unidos, as amigas Maddy Rotman e Taylor Lanzet agora são co-fundadoras de uma marca de álcool orgânico regenerativo, em que seus ingredientes são obtidos em fazendas certificadas pela Regenerative Organic Certified (ROC).

Com alguns testes e questionamentos sobre como pode acontecer a união de agricultores, elas começaram, em 2022 a Anytime Spritz, uma empresa de spritz enlatado, mas com suas produções são adquiridas em fazendas orgânicas, se diferenciado das demais marcas norte-americana por também divulgar os ingredientes nos rótulos das latas.

Agora, com avanços e ajuda ampla de fornecedores, as mulheres estão lançado um gin e uma vodca, com a mesma certificação, que levam Rotman, feito com trigo ROC.

Chris Cashen, que inclusive contribui com o projeto, destacou pontos positivos desde a inovação, citando que tudo pode melhorar: diversidade à paisagem agrícola e aumento da rotação de culturas.

‘’Até o momento, apenas 1% das terras agrícolas dos EUA são certificadas como orgânicas. Sabemos que existe uma procura por produtos biológicos e apenas 1% do álcool é certificado como biológico. Então pensamos, se o orgânico está crescendo ano após ano, vamos apostar na última parte da cadeia de valor que as pessoas realmente querem apoiar, que é a regenerativa’', disse Rotman para a Forbes.

Os produtos estão disponíveis apenas em Nova York e na Califórnia, mas Maddy Rotman e Taylor Lanzet estão com o objetivo de ampliar essas localidades, mas preferem não atropelar as vendas e seguirem as restrições impostas em distribuições de álcool.

‘’Bem, quando você olha para o álcool, há tão poucas opções que dizem o que ele contém e usam ingredientes orgânicos ou orgânicos regenerativos (...) E assim, para nós, a nossa experiência tem sido construir esses conectores neste meio confuso entre o que os consumidores querem e o no que os agricultores estão inovando, e ligar os dois pontos’', aponta Lanzet.

Rotman também fez questão de comentar que o trabalho está ‘’despertando uma indústria’'. Você pode conhecer mais da Anytime Spritz por meio do site oficial, clicando aqui.

