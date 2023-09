Gisele Bündchen lança livro de receitas; saiba todos os detalhes

Nesta quarta-feira (06), a top model brasileira Gisele Bündchen anunciou em sua conta no Instagram o lançamento de seu primeiro livro de receitas chamado Nourish (que significa ‘nutrir’).

“As pessoas sempre me perguntam o que eu como e o que faço para ficar em forma. Sou apaixonada por comida e ela é vital para um estilo de vida saudável”, escreveu em post na rede social.

Na obra - que chegará às prateleiras em março de 2024 -, Gisele apresenta 100 receitas simples e deliciosas de sua família, baseada em ingredientes acessíveis, utilizados comumente no cotidiano.

“Em Nourish, compartilho [...] alguns rituais de autocuidado que me ajudam muito na minha vida, especialmente com a vida corrida de mãe e profissional. Fico feliz em compartilhar esse livro com vocês! Espero que gostem!”, completou.

Até o momento, o livro está disponível somente em língua inglesa e já é possível encomendá-lo na Amazon. A versão física, em capa dura, custa R$ 173,89, já a versão digital, R$ 87,22.

Enquanto nenhum editor traduz a obra, você pode conferir as receitas do Paladar, que, além de estarem em português, são de acesso gratuito e têm um passo a passo muito didático para garantir os melhores resultados na sua cozinha. Confira algumas sugestões como puffs de polenta e gorgonzola; stufolli; e Monte Brasilis - doce do fruto da pupunha.