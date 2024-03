Além dos premiados vinhos, viciantes empanadas e suculentas parrillas, a Argentina oferece em seu menu de pratos típicos uma variedade interessante e deliciosa de sobremesas, que podem ser encontradas nos cafés, confeitarias, bares, restaurante, mercados e lares argentinos.

Algumas dessas sobremesas também se assemelham com doces que consumimos aqui no Brasil, podendo ter diferenças de ingredientes, preparo e modo de servir. Inclusive, muitos restaurantes de inspiração argentina em São Paulo, e por todo o país, servem essas sobremesas em seus menus, sendo possível experimentar versões desses doces sem precisar cruzar a fronteira.

Ficou curioso? Conheça abaixo alguns doces típicos do país:

Alfajor

Alfajores argentinos Foto: coffeeflavour/Adobe Stock

O doce que ocupa uma boa parte na mala da volta dos viajantes para a Argentina também é um dos queridinhos dos residentes no país, e pode tomar algumas formas diferentes. O formato do alfajor se assemelha bastante ao pão de mel, mas os alfajores podem ser feitos tanto como um mini sanduíche de bolachas recheadas ou quase como um bolinho coberto com chocolate ou glacê.

O recheio mais popular é o de doce de leite, mas é possível encontrar uma variedade grande de opções: geleias de frutas e ganaches de chocolate são apenas algumas das variações. A Havana e a Cachafaz (que têm lojas no Brasil) são algumas das marcas mais famosas de alfajor, mas é possível encontrar muitas opções nos mercados, versões especiais de lojas de doces e até receitas mais artesanais nos estabelecimentos do país.

Flan

Flan mixto argentino, da pizzaria e restaurante El Cuartito. Foto: Luigi Di Fiore/Estadão

Muito similar ao pudim brasileiro, o flan argentino tem uma origem provável em receitas de sobremesas da Espanha. Enquanto o nosso pudim leva leite condensado, que deixa a massa estruturada e com um sabor inconfundível, o flan típico da argentina tem algumas diferenças em sua composição.

De sabor um tanto menos doce, o flan argentino não leva leite condensado, e conta com uma quantidade maior de ovos na massa, podendo levar até o dobro desse ingrediente em relação ao pudim. É comum que seja servido com doce de leite e chantilly, que dão um toque mais doce e cremoso à receita.

Dulce de leche

Doce de leite argentino Foto: MARCOS MENDES/AE

O doce de leite argentino não é apenas recheio e acompanhamento, sendo também um doce muito apreciado e renomado no país. Você já deve ter ouvido falar da fama dos doces de leite da região, e não é à toa. Apesar de existirem diferentes tipos e qualidades, o doce de leite da Argentina (ou dulce de leche, em espanhol) é conhecido pela cremosidade, grau de caramelização, aroma e sabor inconfundível.

Em 2023, Paladar testou as melhores marcas de doce de leite do mercado, e não deu outra: Havana (1°) e La Sereníssima (2°), marcas argentinas, foram as que mais agradaram o paladar dos jurados presentes no teste, como a chef Carla Pernambuco.