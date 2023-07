Gosta de café? Evento que celebra a bebida tem entrada gratuita no Rio

O evento ‘Cafés Especiais do Brasil Roasterie’ chegou à Praça Central do shopping Rio Design Barra, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na última sexta-feira (14). A programação vai até dia 23 de julho e é gratuita. Os organizadores prometem uma imersão no universo do café, com atrações para toda a família.

O festival conta com oficinas infantis, masterclasses e palestras sobre variados métodos de extração e cafés especiais, além de uma exposição sensorial, repleta de conteúdo didático e interativo com jornada olfativa.

O espaço também possui um coffee bar, que oferece drinques sem álcool criados por mixologistas experientes, que trazem novas formas de apreciar o café.

Para garantir uma experiência completa, os organizadores solicitam aos interessados que reservem suas vagas antecipadamente, sendo permitidas duas inscrições por CPF, que podem ser efetuadas pelo aplicativo do shopping. Consulte a página da exposição para mais informações.