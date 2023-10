Gosta de varenike? Confira dica de onde encomendar prato que conquistou o chef Landgraf

Cada nação tem seu próprio tipo de dumpling. Os italianos têm os raviólis, os japoneses têm os gyozas, os coreanos têm mantis, os poloneses têm seus pierogis e os ucranianos têm o varenike, seu primo-irmão. A massa recheada de batata é um clássico tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Para Valeria Minczuk, ela representa a harmonia familiar.

Segundo o Paladar, na primeira tentativa de Valeria em fazer verenike, não deu certo: a massa quebrou inteira e foi parar no lixo. Na segunda, na terceira e na décima tampouco: o recheio rasgava a massa antes ou vazava durante a cocção.

Mas, hoje em dia, os verenikis de Valeria são um sucesso, o prato conquistou o chef Alberto Landgraf. E, as caixas da artesã podem conter 36 (R$ 350) ou 24 (R$ 250) unidades, são entregues por ela mesma e funcionam também como presente. Visto que tudo é feito à mão, as encomendas precisam de “um pouquinho de paciência” e podem ser feitas pelo whatsApp (11) 97256-6372 ou pelo direct do perfil @valeriaminczuks do Instagram.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.