Grande evento gastronômico chega ao Epcot e terá 114 dias de atrações

Epcot International Food e Wine Festival terá 114 dias de atrações Foto: Gene Duncan/Divulgação

O evento Epcot Internacional Food & Wine Festival, que aposta na gastronomia de diversos países, teve inicio no dia 27 de julho e se encerra no dia 18 de novembro. A programação será feita em Orlando, estado da Flórida (EUA), no Walt Disney World Resort. A edição terá gastronomia e entretenimento para diferentes faixa etárias.

De acordo com o portal Panrotas, no Remy’s Ratatouille Hide & Squeak, por exemplo, os visitantes poderão comprar um mapa e adesivos. No final do passeio, eles podem trocar para ganhar um presente especial para ficar de lembrança do evento.

No Bew-Wing Lab at the Odyssey, as pessoas que estiverem passando, podem experimentar asas de frango tradicionais e opções vegetarianas. A partir de 15 de agosto, o Havaí conta com comidas típicas do Pacífico, e o The Noodle Exchange oferece lámen e noodle bowls.

Em setembro, para celebrar o Disney100, alguns Global Marketplaces retornarão ao festival.

Além disso, no Flavors of America, será servido três novas opções de pratos. Já no Emile’s Fromagage Montage, os visitantes poderão provar queijos servidos de diferentes formas.