Guia completo para fazer ovos de Páscoa em casa

A Páscoa está chegando e, como de costume, supermercados e docerias já começaram a apostar nos famosos ovos de chocolate e outras delícias para a data especial.

Porém, com os altos preços, ano após ano, as receitas caseiras tem ganhado espaço. Há quem aproveite a época para ganhar uma graninha extra com os chocolates e aqueles que só fazem pela diversão, tradição e economia.

Mas afinal, o que é necessário para fazer um ovo de Páscoa em casa? O Estadão Recomenda foi atrás e montou uma lista com todos utensílios que são usados para fazer o doce, confira:

Para iniciar, é preciso chocolate, uma faca, que cortará o chocolate em pequenos pedaços, além de uma balança para certificar o peso e o tamanho da receita. Com tudo pronto, despeje o chocolate em um recipiente de vidro, que irá ao micro-ondas ou em banho-maria para derreter.

Após o derretimento, misture o líquido com uma espátula e, em seguida, transfira-o para uma superfície fria até a mistura atingir temperatura ambiente - você pode usar a pia, desde que esteja higienizada.

Para se certificar de que a mistura atingiu temperatura ideal, basta conferir com um termômetro culinário. Em seguida, passe uma primeira camada de chocolate na forminha de ovo de Páscoa. Repita esse processo três vezes com um intervalo de 15 minutos na geladeira e logo você terá o seu ovo de Páscoa pronto.

Melhor ovo de Páscoa do mercado em 2023

PUBLICIDADE

Todos os anos, no período da Páscoa, o Paladar realiza uma degustação de ovos de chocolate e, no passado, foram selecionadas 50 amostras, de dez categorias diferentes (ao leite, crocante, branco, intenso, vegano, frutas, mercado, castanhas, casca recheada e a categoria brasilidades, que contempla chocolates com ingredientes típicos do país).

Na categoria ao leite, o maior destaque foi o ovo de Páscoa da marca artesanal Crismel, que leva 42% de cacau e amêndoas na composição. O chocolate foi considerado cremoso pelos especialistas e com um leve toque picante no paladar, o que rendeu o primeiro lugar no teste.

O ranking completo com todos os ovos de Páscoa e de todas as categorias testadas na edição de 2023, você pode conferir aqui.