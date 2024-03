Guia de Páscoa: os chocolates ao leite preferidos dos especialistas

A Páscoa de 2024 está se aproximando e com ela o crescimento da busca pelo doce mais tradicional da época também. Nos supermercados, os corredores se enchem de arcos coloridos com ovos pendurados e, nas prateleiras, os chocolates ganham um destaque especial para atrair a clientela.

Outro fator é a variedade de marcas do produto, que parece aumentar consideravelmente nessa época do ano, podendo ser até um certo problema para quem tem dúvidas na hora de escolher qual levar para casa. É aí que entra o teste do Paladar, que, contando com a avaliação de especialistas, elegeu os melhores disponíveis no mercado.

O júri, formado por Ana Lourenço, jornalista e assumidamente chocólatra; Arnor Porto, chef pâtissier e professor da Chocolate Academy; Bertrand Busquet, consultor técnico da Barry Callebaut no Brasil; Gislaine Gallette, chocolateira e sócia da Gallette Chocolates; e Patricia Landmann, gerente de marketing da Chocolat du Jour, degustou às cegas amostras de 9 fabricantes de chocolate ao leite, avaliando-as em termos de aroma, sabor, aparência e textura.

O resultado foi organizado em uma lista classificatória, cujos maiores destaques apresentaram consistência cremosa, equilíbrio de dulçor e boa presença de cacau na massa, que no caso são:

Lindt (1° lugar)

Danke (2° lugar)

Milka (3° lugar)

O ranking completo pode ser conferido na matéria ‘Qual é a melhor marca de chocolate em barra? Veja a opinião de especialistas’, por Danielle Nagase, disponível aqui.