Guia definitivo para escolher a panela ideal

As panelas são um dos itens indispensáveis na cozinha e na vida de qualquer pessoa. Mas será que você sabe escolher as panelas certas para você? São tantas as opções no mercado que pode ser difícil decidir qual utilizar na hora de preparar um alimento.

Antes de ir às compras é importante saber que cada panela apresenta vantagens e desvantagens e pode ser mais adequada para um tipo ou outro de cozimento. O que pode influenciar diretamente no tempo de cozimento, sabor do prato e até na saúde de quem consome a comida, como informa o Guia Michelin. A seguir, confira os tipos de panela e os materiais que são feitas:

Alumínio

A panela de alumínio está entre as mais usadas no Brasil, pois são acessíveis e fáceis de manusear, além de terem uma resistência razoável. No entanto, recipientes deste material não são os melhores para a saúde, porque o alumínio é prejudicial para o organismo e pode ser transferido para os alimentos.

Teflon

Muitos amam esse tipo de panela por ser antiaderente, o que facilita na hora do preparo dos alimentos, que levam pouco ou nenhum óleo. A desvantagem deste material é durabilidade, pois é uma peça delicada e fácil de riscar - uma vez que a camada antiaderente é danificada, a panela precisa ser substituída para evitar que a comida seja contaminada.

Aço inox

A panela de aço inoxidável tem várias vantagens, mas é importante ter cuidado, já que apesar de bonita e fácil de limpar, ela esquenta rapidamente. Geralmente essas panelas são feitas com ferro, titânio e níquel. Alérgicos a este último material precisam ficar atentos e evitar o cozimento de alimentos como brócolis, couve-flor e repolho, que são ricos em enxofre e podem aumentar o nível do níquel.

Titânio

Ótima para a saúde, por não liberar metal, essa panela é bem leve, muito durável, resistente a arranhões e antiaderente. Mas é muito cara e ainda não há muitas opções no Brasil.

Cerâmica

Este material é conhecido pela sua longa durabilidade e propriedade antiaderente, mantendo também o calor dos alimentos por mais tempo. O lado negativo é o preço mais elevado. Uma alternativa são as panelas de alumínio revestidas com cerâmica, que oferecem benefícios similares, mas exigem cuidados especiais, assim como as de Teflon.

Ferro

Esta panela leva um tempo para esquentar, mas, quando aquece, distribui o calor de maneira uniforme. Os desafios com esse tipo de panela são o seu peso pesado e a limpeza, pois ela pode enferrujar se não for bem cuidada.

Barro

Uma das mais antigas do mundo, essa panela é ótima para manter o calor dos alimentos. Porém, é muito pesada e frágil. Além disso, apresenta porosidade, o que dificulta a limpeza. Antes de usá-la lembre de fazer uma ‘cura’ para impermeabilizar o recipiente.

Vidro

Esta panela demora um pouco para esquentar, porém, após aquecida, ela espalha o calor igualmente. Os pontos de atenção com este tipo são seu peso considerável e a necessidade de uma limpeza cuidadosa, para evitar ferrugem.