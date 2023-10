Guia italiano elege os 11 melhores restaurantes de gastronomia típica em São Paulo; confira

O renomado guia Gambero Rosso, que é uma autoridade global na avaliação de vinhos e gastronomia italiana desde 1986, divulgou em 22 de setembro a lista dos principais restaurantes italianos.

O processo de avaliação segue um formato semelhante ao do Guia Michelin, com três categorias distintas. No Gambero Rosso, os estabelecimentos são classificados em uma escala que varia de um a três garfos. Nas pizzarias, cada lugar pode receber de uma a três fatias de pizza, enquanto nas adegas a escala é de garrafas. Confira a lista:

Dois garfos

Fasano

Picchi

Osteria Fame

Supra di Mauro Maia

Um garfo

Zucco

Vecchio Torino

Piselli Sud

Nino Cucina

Três fatias

Leggera Pizza Napoletana

Duas fatias

Temperani Cucina

Duas garrafas

Tre Bicchieri

