Guia Michelin elege as estreias de restaurantes mais aguardadas de 2024

O maior guia do universo gastronômico, responsável por avaliar e premiar restaurantes ao redor do mundo todo, publicou nesta segunda-feira, 18, uma lista que elenca os restaurantes com estreias muito aguardadas para o ano de 2024.

Na lista disponível no site oficial do Guia Michelin estão presentes negócios com potencial de expansão nos Estados Unidos, incluindo os de chefs que têm se aventurado em novos projetos abrindo seus segundos ou terceiros restaurantes. Confira três deles logo abaixo:

Somni

Localizado em Los Angeles, no Estado da Califórnia, o Somni é idealizado pelo chef Aitor Zabala, que já foi responsável pelo restaurante The Bazaar, contemplado com duas estrelas Michelin. A casa promete trazer um menu degustação com vários pratos, entre eles o The Bone que combina elementos doces e salgados, como merengue de maçã e enguia defumada. Estima-se que o lugar passe a funcionar durante a primavera estadunidense (entre os meses de março e junho).

Kappo Sono

A famosa cidade de Nova Iorque aguarda o restaurante Kappo Sono para o segundo semestre de 2024. O negócio será tocado pelos chefs Chikara Sono, Mitsunobu Nagae, Rahul Saito e Howard Chang, e trará aos clientes um menu degustação franco-japonês de estilo kaiseki.

Bar Kada

Com estreia prevista para o mês de fevereiro, o Bar Kada é um empreendimento comandado pelo sommelier do ano pelo Guia em 2023, Benjamin Coutts; pelo chef Mike Vang; e pelo proprietário do estrelado restaurante Soseki, Michael Collantes, em Orlando. O espaço trabalhará com pratos sazonais compostos por produtos típicos da Flórida, além de frutos do mar locais.