Guia para armazenar panetones e chocotones de forma adequada

O Natal já está batendo na porta e os panetones e chocotones dominam os supermercados. O tradicional pão natalino tem opções de diversas marcas e sabores, e muitas pessoas acabam comprando mais de um para celebrar as festas.

Mas você sabe como armazenar corretamente o panetone e chocotone para manter suas qualidades sem que eles estraguem?

O confeiteiro Rafael Aoki, do Quincho, recomenda manter os produtos dentro da embalagem plástica original por no máximo 6 a 7 dias em temperatura ambiente, longe do sol e umidade.

“Caso você queira guardar por mais tempo, o ideal é cortar fatias e congelá-las individualmente em plásticos [estilo] Ziplock, retirando 30 minutos antes de consumi-las”, explicou o chef ao Paladar.

