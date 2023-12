Guia prático de vinhos para a ceia de Natal: tudo o que você precisa saber

O Natal chegou e o cardápio da ceia, assim como as bebidas, já deve estar definido. Para aqueles que optaram pelos vinhos, há algumas dicas que podem ajudar na hora de servir os convidados.

Segundo Suzana Barelli, colunista de vinhos do Paladar, são quatro os pontos a observar: a temperatura, a taça, a ordem que serão servidas as bebidas e a segurança na hora de abrir a garrafa. Confira as dicas a seguir:

Temperatura

É um dos pontos mais importantes. Vinhos e espumantes gelados demais não mostram todos os aromas e sabores, já os quentes demais ficam muito alcoólicos. O ideal é colocar os vinhos na geladeira o quanto antes e caprichar no balde de gelo.

Taça

PUBLICIDADE

Na ceia de Natal não é necessário ter a taça específica para cada tipo de vinho. As peças podem ser coloridas, mais abertas e o espumante não precisa ser servido na clássica flute, já que é um momento de descontração e não uma prova de vinhos.

Ordem das bebidas

É interessante seguir a linha das bebidas mais leves para as mais encorpadas. Comece com os espumantes, depois brancos e rosados, com os tintos em seguida e por último, os vinhos de sobremesa.

Segurança

Com toda descontração e felicidade é fácil se distrair, por isso sempre preste atenção na hora que for abrir uma garrafa e lembre de colocar o dedão segurando a rolha para que ela não escape.

PUBLICIDADE

Para saber mais dicas sobre vinhos para o natal, leia a matéria completa.