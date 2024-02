Guia prático do uísque: confira dicas rápidas para fazer a escolha ideal

O uísque é uma bebida clássica da Escócia, mas que é apreciada no mundo todo e possui diferentes leituras devido a sua popularização mundial.

Essa bebida alcoólica é feita a partir de grãos fermentados e os mais comuns são os de cevada maltada, milho, centeio e trigo.

Em razão da popularização, a bebida possui há algumas variedades, como bourbon, single malt, blended malts, double cask, entre outras. A seguir, entenda quais são os tipos de uísque mais tradicionais:

Uísque Scotch

Tradicionalmente produzido na Escócia, esse tipo de uísque é dividido pelas categorias single e blended, que também se dividem em outras variações, como single malt, single grain, blended malts e blended grains.

O single malt é produzido exclusivamente a partir de cevada maltada e destilado em uma única destilaria, enquanto o single grain é feito com outros grãos além da cevada maltada, como milho, trigo ou cevada não maltada. Assim como o single malt, ele é destilado em uma única destilaria.

Já o blended malt é feito a partir da mistura de dois ou mais uísques de maltes, todos de destilarias diferentes. Essa variação não contém grãos, somente maltes. O blended grain, por outro lado, nasce da combinação de dois ou mais uísques de grãos diferentes, destilados em diferentes destilarias.

Bourbon

O bourbon é originário dos Estados Unidos e se destaca por ser feito principalmente a partir de uma mistura de grãos de milho e envelhecido em barris de carvalho carbonizados. Essa variação é conhecida pelo sabor adocicado mais adocicado. Um dos uísques mais famosos deste estilo é o Jack Daniel’s.

Double Cask

Como já diz o nome, são usados dois barris distintos para o processo de maturação do uísque. Geralmente, a bebida é envelhecida inicialmente em barris de carvalho e após um tempo é transferida para outro tipo de barril, para ter mais um período de maturação.

O segundo barril pode ser de vinho, xerez, rum ou de vinho do Porto, por exemplo. Nessa fase, o uísque incorpora as características desses barris e ganha mais camadas de sabor.

