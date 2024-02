Guia prático para comprar cerveja sem ciladas no Carnaval

A cerveja é uma das bebidas mais consumidas no Brasil e durante o Carnaval não é diferente, até porque é uma das épocas do ano que as pessoas mais consomem bebidas alcoólicas.

E para aqueles que pretender beber e comprar cerveja em fevereiro é importante tomar alguns cuidados e prestar atenção nos preços, validade, marcas e novidades.

Recentemente, a sommelier de cerveja Bia Amorim, do Lepos Bar, deu algumas dicas ao Paladar sobre como comprar cervejas. Essas dicas são especialmente válidas quando se tratam de datas comemorativas, como o Carnaval, confira:

Pesquisa de preços

Um dos fatores mais importantes a ser levado em conta e que, na correria, pode acabar passando batido, é a comparação entre preços do mesmo produto em vários lugares. Sempre é bom dar uma conferida em dois ou três estabelecimentos.

Data de validade

A vontade de beber a cerveja pode ser grande, mas sempre confira a validade do produto. Se estiver muito perto de vencer, compre poucas unidades, afinal você não precisa beber tudo apenas no Carnaval.

Valor da cerveja

Comprar a cerveja mais barata nem sempre é o melhor negócio, pois, se você não gosta do sabor, o resultado sai caro. Procure por opções que de fato agradem o seu paladar.

Busque por novidades

A sua marca favorita de cerveja sempre a melhor, mas também vale experimentar novas opções que possam te agradar.

Frete do produto

Fazer compras em conjunto, especialmente pela internet, pode ser uma boa ideia para dividir o preço do frete, que muitas vezes sai caro.

Para saber mais dicas sobre como comprar cervejas, leia a matéria completa.