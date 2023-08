O Grupo Habib´s lançou a marca digital ‘Mita’, que visa a desenvolver o segmento de marmitas feitas na hora. A marca, que já opera com 28 lojas e atende mais de 2 milhões de domicílios, tem a expectativa de dobrar as operações até o final do ano, com foco nas regiões Sul e Sudeste.

Alberto Saraiva, fundador e presidente do Grupo Habib’s, afirmou que a ‘Mita’ veio para oferecer alimento de qualidade e preços acessíveis aos brasileiros. ‘’A ‘Mita’ traz um novo formato para os negócios da rede, seguindo a mesma receita de sucesso que vem funcionando há mais de 40 anos. O projeto, além de aproveitar a popularidade do segmento de marmitas no Brasil, se apoia no diferencial de oferecer uma experiência de restaurante dentro de uma caixa, com refeições diferenciadas, de qualidade, e que podem estar todos os dias na mesa dos brasileiros”, declarou Saraiva.

Contando com mais 20 opções de marmita, que variam entre R$29,90 e R$49,90, a ‘Mita’ oferece pratos como bobó de camarão, fricassê de frango, panquecas e feijoada. No total, já são mais de 45 receitas testadas pela marca. Todas foram desenvolvidas com o suporte do chef David Maurício.

Serviço

O cardápio completo já está disponível no site www.mitaerepita.com.br.