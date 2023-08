Hambúrguer: qual a principal diferença entre preparar a carne na chapa e na churrasqueira?

Carne crua para hambúrguer. Foto: Via Freepik

O sabor do hambúrguer depende de muitos fatores. Um deles é o método de cocção ao qual a carne foi submetida, podendo ser em uma frigideira, chapa ou churrasqueira. Além disso, os meios podem oferecer aos cozinheiros algumas facilidades.

O chef Fabio Lazzarini, em entrevista ao jornalista Gabriel Assumpção do Paladar, explicou as diferenças no preparo do hambúrguer.

Lazzarini esclarece que as carnes cozinhadas em churrasqueira adquirem sabor defumado, e devem ter um percentual de gordura mais elevado para que as carnes não fiquem secas.

Já os hambúrgueres que vão na chapa têm aproximadamente 20% de gordura, os que vão na brasa precisam ter 22 a 25%. “Na churrasqueira, a gordura pinga no fogo, faz fumaça e deixa a carne com sabor defumado”. Para ler a matéria com a entrevista completa, clique aqui.