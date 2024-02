Hambúrguer sem pão? Nova onda no TikTok aposta em lanche diferente; assista

No TikTok, uma onda de vídeos está se espalhando mostrando estrangeiros experimentando uma versão peculiar de hambúrguer -substituindo o pão por cebola caramelizada.

Nessa adaptação, todos os ingredientes, incluindo molhos variados, carne suculenta e queijo, são envolvidos dentro da cebola. Essa novidade tem despertado interesse e está conquistando paladares.

Ao analisar essa receita, que reflete a diversidade gastronômica, é notável que a qualidade dos ingredientes desempenha um papel importante. Por exemplo, a carne, se não estiver saborosa, pode comprometer o resultado final deste tipo de hambúrguer.

Se você deseja testar essa receita em casa, pode consultar o teste do Paladar, conduzido em colaboração com especialistas e escrito por Danielle Nagase. Esta classificação revela quais versões de carne bovina 100% do mercado oferecem a suculência ideal e um sabor irresistível.

Imagine a combinação desses elementos para criar um hambúrguer sem pão! Leia o conteúdo completo da degustação às cegas.