Heineken lança primeira cerveja 0.0 de pressão

Nesta semana em Portugal chegou uma novidade para o público amante de cerveja, o primeiro produto da Heineken na versão 0.0 de pressão, que visa oferecer ao consumidor uma bebida premium com o gosto tradicional, mas sem álcool.

Disponível somente em garrafas até o momento, a Heineken 0.0 já está disponível no canal HORECA (cafés, bares e restaurantes) do país inteiro e ainda promete uma experiência ímpar por meio da maquina profissional de tiragem de cerveja, a Heineken Blade 0.0.

“A cerveja de pressão continua a ser a forma de consumo de cerveja favorita dos portugueses e a Heineken Blade 0.0 oferece a todos os consumidores a oportunidade de poderem optar por uma refrescante cerveja Heineken de pressão com 0.0% de teor alcoólico no seu dia-a-dia”, explica Filipa Magalhães, responsável de marketing da marca Heineken no país europeu, em trecho de entrevista registrado no portal Grande Consumo.

Segundo afirmações da Associação de Cervejeiros de Portugal, o segmento sem álcool representa 3% das vendas de cerveja no território, e a marca tem se empenhado em investir na área e, assim, incentivar o consumo responsável.

