Helena Rizzo revela bastidores únicos do MasterChef Profissionais

Na última terça-feira, 31, foi ao ar o 8° episódio do MasterChef Profissionais, cuja temporada já está se encaminhando para a reta final. Com apenas cinco participantes restantes, eles, juntos, enfrentaram uma caótica prova de serviço com dois cardápios comandada por Helena Rizzo.

Como convidados, a jurada trouxe amigos pessoais, colegas que trabalham em seu restaurante, Maní, além de Bruno Kayapy, seu marido. Em entrevista ao Band.com, ela confessou ter ficado muito animada ao vê-los no programa: “Eu fiquei que nem cachorrinho que fica balançando o rabo. Juntaram dois mundos que eu amo muito, que é o MasterChef e toda a minha turma do Maní, além de amigos especiais e meu marido”.

Rizzo ainda compartilhou que foi surpreendida pelo desempenho dos cozinheiros: “Lógico que não saiu igual, mas pela primeira vez, em duas horas, não era fácil. Não era mesmo. Acho que foi bom o resultado, eles trabalharam bem. O pessoal [convidado] gostou”.

Receitas testadas e aprovadas

