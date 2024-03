Henrique Fogaça revela o que esperar do novo Sal nos Jardins

Henrique Fogaça compartilhou no Instagram um vídeo apresentando o novo endereço e estabelecimento do Sal Gastronomia, agora localizado na região dos Jardins em São Paulo.

Os visitantes encontrarão um salão de dois andares espaçosos, com áreas abertas e fechadas, ambas iluminadas por feixes de luzes estrategicamente posicionados.

O restaurante funciona todos os dias no almoço e no jantar. O cardápio mantém os clássicos, como o suflê de goiabada, e inclui novas opções, com planos futuros para um menu-degustação.

O site do restaurante destaca que os pratos e as possíveis criações são inspirados na ousadia do chef, utilizando ingredientes de qualidade e temperos que proporcionam uma experiência gastronômica.

Na matéria de Fernanda Meneguetti, Fogaça menciona que a comida é “gostosa e bem-feita”, mas reconhece que eventualmente podem ocorrer desvios. Isso, no entanto, não o impede de fazer adaptações e novos testes. Leia o conteúdo na íntegra.