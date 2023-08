Homens na Cozinha: Saiba quais chefs participarão do evento

A 2ª edição do Homens na Cozinha, maior evento beneficente da Serra Gaúcha, será realizado no dia 15 de setembro, no Pavilhão Central no Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Os fundos arrecadados da experiência serão destinados para os hospitais Santa Cruz e Ana Nery. A experiência gastronômica conta com a participação de chefs que irão apresentar seus pratos.

Segundo a Gaz, as cozinhas confirmadas são: Construtora Zagonel, com o chef José Zagonel, servindo polenta; Cozinha Spengler, com o chef Emerson Haas, que servirá Gravlax de salmão; Bela casa, apresentando o chef Leonardo Muller, com schnitzel; Redefort, do chef Luis Carlos, servindo bife à parmegiana; e Fecomércio, do chef Ariel Fernando, com costela. O valor é R$ 185 por pessoa, com open bar e open food.