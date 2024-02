Hóspedes podem produzir próprio blend de vinho em hotel em Portugal

Para os amantes de vinho que sonham em conhecer vinícolas e provar vários tipos de sua bebida favorita, há uma novidade que pode desencadear um novo desejo: produzir o próprio vinho.

O hotel vínico L’AND Vineyards, em Portugal, oferece aos visitantes a opção de produzir lotes do próprio vinho, mas, para aqueles que querem apenas a experiência de ser um enólogo por um dia, há a atividade Faça o Seu Vinho.

O trabalho começa com uma introdução pelo mapa dos vinhos de Portugal e suas 14 regiões, mostrando as castas de uvas cultivadas e suas características. Em seguida, os participantes são convidados a provar quatro bases vínicas feitas 100% : Touriga Nacional, Touriga Franca, Alicante Bouschet e Shiraz.

Depois disso é hora da ação. Cada participante escolhe quais bases misturar e, também, a proporção de cada uma. Quando os blends ficam prontos são levados a uma outra sala para serem cobertos com papel alumínio e passar por uma prova às cegas com os vinhos feitos no dia.

Para ter a experiência completa, os visitantes ainda podem colocar a rolha na garrafa, vedá-la, escolher o design do rótulo e batizar o vinho. Quem gostar do blend produzido, pode encomendar mais garrafas da bebida.

