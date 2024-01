Hot dog em Sampa: três locais com ótimos lanches para conhecer nas férias

O pão e a salsicha são essenciais, uma combinação clássica. Batata palha, ketchup e mostarda também quase sempre são presença garantida. Mas as possibilidades para um hot dog vão muito além.

No mundo dos que curtem um bom cachorro quente há espaço de sobra para a criatividade, como a inclusão de purê de batata, molho barbecue, frango e mais uma variedade de ingredientes, e cada estabelecimento, seja uma simples barraquinha de rua ou um restaurante, oferece suas próprias releituras e variações.

Nestas férias, que tal conhecer três locais com boas opções de hot dogs na cidade? A criançada vai pirar e os mais velhos também vão adorar a experiência.

Lanchonete da Cidade

A rede Lanchonete da Cidade é uma boa opção para quem quer comer aquele belo hot dog tradicional. As opções são o Late Late (R$ 40), com purê de batata, parmesão, milho, ervilha, catchup, mostarda, maionese e chips de batata, e o Au Au (R$ 37), com salsicha, molho de tomate rústico, mini cebola tostada, manjericão e maionese no pão de cachorro quente.

Onde: R. Coropé, 51, Pinheiros. 3819-0229. Todos os dias, 12h/00h. Delivery via Rappi e iFood.

The Dog Häus

Esta casa no Itaim Bibi, aberta em 2013, é especializada no lanche. Dentre os destaques estão o Brazza (R$ 28), com salsicha, maionese da casa, catchup, mostarda, vinagrete e batata palha; o Bulldog (R$ 28), com pão de fermentação natural maionese da casa, chucrute e mostarda dijon; e o Doghaus (R$ 24), com pão tradicional, salsicha, maionese aioli, relish de pepino e mostarda dijon.

Onde: R. Bandeira Paulista, 400, Itaim Bibi. 2361-7189. Seg., 17h30/22h30. Ter. e qua., 12h/15h e 16h/23h. Qui. e sex., 12h/15h e 16h/4h. Sáb., 12h/4h. Dom., 11h45/00h. Delivery via iFood.

Hot Pork

Outra boa opção, no centro de São Paulo, é o Hot Pork. Comandado pelos sócios Janaína e Jefferson Rueda, da Casa do Porco, tem alguns lanches que são de fazer salivar só de pensar. Um deles é o que leva o nome da casa (R$ 34), com pão de batata artesanal, salsicha 100% porco caipira, picles de cebola roxa e pepino, catchup de tomate com maçã, mostarda da casa e maionese com limão.

Onde: R. Bento Freitas, 454, República. 3129-8735. Todos os dias, 12h/23h. Delivery via iFood.