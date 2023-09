Hotel Emiliano ganha repaginada no cardápio; saiba mais

Com muito talento, técnica e criatividade, a grande cozinheira Viviane Gonçalves está à frente da cozinha do Hotel Emiliano, nos Jardins. Além de possuir o seu próprio restaurante, o Chef Vivi, na Vila Madalena, também em São Paulo.

A chef deu uma repaginada no cardápio do Hotel Emiliano: o menu experiência tem três tempos, sendo possível fazer a escolha de uma entrada, um prato e uma sobremesa pelo preço fixo de R$ 224. O pedido também pode ser feito na forma à la carte.

Segundo o Paladar, uma das melhores opções para entrada são os camarões selados com fios de pupunha, cebolinha tostada e limão siciliano. Outra ótima opção para começar são as vieiras apenas seladas, com crostinha dourada e o interior ainda cru, servidas com creme de couve-flor, manteiga de sálvia e alho-poró.

Entre os principais, a melhor opção é o pescado assado com lentilhas de Puy, o molho é uma redução primorosa de vinho tinto. Na sobremesa, o grande destaque vai para o bolo de tâmara com calda de caramelo salgado, um clássico da chef.

O Hotel Emiliano está localizado na rua Oscar Freire, 384, Jardins. Almoço, de segunda a sexta, das 12h às 15h. Sábado, domingo e feriados, brunch. Jantar, todos os dias, das 19h às 24h. Sábado, domingo e feriados, brunch.

