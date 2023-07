Hotel Ibis em São Paulo divulga novo cardápio com 9 opções diferentes

Hotel Ibis em São Paulo lança cardápio com ingredientes reaproveitados Foto: Imagem: reprodução do instagram @ibisbudgetparaiso

O hotel de categoria supereconômica, Ibis Budget São Paulo, produziu um cardápio com ingredientes reaproveitados na unidade Paraíso. No menu, serão oferecidas 9 opções, contando com entradas, pratos principais e sobremesas. A iniciativa é parceira da Food to Save, startup que combate o desperdício de alimentos.

Segundo o portal Mercado & Consumo, a iniciativa da empresa tem o objetivo de unir a gastronomia e a sustentabilidade, gerando consumo consciente. Os pratos são preparados com itens que seriam desperdiçados, como por exemplo, cascas e talos, e se transformam em uma refeição nutritiva e com baixo custo benefício.

Entre as receitas estão a farofa de casca de abacaxi, geleia de casca de melão com tapioca, e escondidinho de batata com casca de banana. O ibis buget Paraíso conta com outras práticas de sustentabilidade, no café da manhã, por exemplo, não são utilizados resíduos plásticos.

O hotel está localizado na Rua Vergueiro, 1571 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04101-000.