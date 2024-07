Hotel luxuoso de São Paulo apresenta novo buffet de feijoada aos sábados; confira detalhes

O Palácio Tangará, em Panamby (São Paulo), está servindo no restaurante Pateo do Palácio um buffet de feijoada para quem está hospedado ou não. Este hotel luxuoso e sofisticado apresenta a combinação de feijão preto, carnes e acompanhamentos elaborados pelo chef executivo Felipe Rizzato e seus colaboradores.

Segundo a matéria de Fred Sabbag, o hotel oferece uma feijoada completa, organizada de forma que cada cliente possa escolher os ingredientes de sua preferência. O buffet inclui uma variedade de carnes tradicionais, como orelha de porco, linguiça, costelinha e rabo de porco.

É possível selecionar entre os tradicionais os acompanhamentos do prato, como couve, laranja, arroz branco e mais. Com os drinques autênticos complementando o prato e as sobremesas do chef Pâtissier Arnor Porto.

Feijoada completa do Palácio Tangará. Foto: Fred Sabbag

Preços e detalhes

O Palácio Tangará serve este buffet de feijoada aos sábados, disponível por três horas, e o valor é de R$350 por pessoa. Crianças de até 5 anos não pagam e de 6 a 12 pagam somente 50% do valor por pessoa. Leia o conteúdo na íntegra.

Feijoadas imperdíveis para comer em São Paulo

Apesar do Palácio Tangará ser uma excelente escolha para quem estiver com vontade de comer feijoada, São Paulo é repleto de bares, restaurantes e outros lugares que oferecem feijoada com qualidade, seja em buffet, prato feito e mais.

Um exemplo é o tradicional Bolinha, que tem opções como a feijoada tradicional e a magra, para duas pessoas ou em porções individuais à la carte. Confira feijoadas imperdíveis para comer em São Paulo na matéria de Matheus Mans.

Feijoada completa

Caso queira preparar uma receita de feijoada no conforto do seu lar, confira o passo a passo compartilhado pelo chef André Boratto ao Paladar. Ele ensina como fazer com sucesso as etapas de uma feijoada completa. Veja a receita completa aqui.