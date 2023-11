Idosos fogem de restaurante e motivo surpreende

Pressa para algum compromisso inesperado e importante ou lembrar repentinamente que esqueceu o fogo ligado em casa podem ser motivos justos para ir embora com pressa de um compromisso.

No entanto, este não foi o motivo de um grupo de apostados que literalemente saiu correndo de um restaurante Med-Mex em Hornsea, East Yorkshire, simplesmente para não pagar a conta.

Na ocasião, que aconteceu no último dia 11 deste mês, quatro idosos, ainda não identificados, resolveram pedir a comida mais cara do estabelecimento e após reclamarem do prato - alegando que a carne estava mal passada - foram embora deixando a conta de R$ 587,22 (£ 96,70) sem pagar.

A situação que viralizou nas redes sociais aconteceu enquanto os funcionários do local estavam distraídos com pedidos de outras mesas. Os aposentados apenas levantaram e saíram correndo do restaurante pela porta de entrada antes que pudessem ser alcançados.

De acordo com o jornal The Mirror, a dona do local, Racha Eid, afirmou que tudo parecia já estar premeditado. Isso porque o grupo escolheu sentar perto da porta, pediu o prato mais caro do cardápio e ficou um bom tempo no local - possivelmente ensaiando a fuga.

Além disso, segundo Racha o pedido dos homens foi uma “torta de tortilha com quilômetros de altura” e estrogonofe de carne, o qual reclamaram estar “mal cozido”.

Muito provavelmente o prato não estava ruim e eles apenas reclamaram para ter uma ‘desculpa’ a mais de ir embora sem pagar, o que é considerado crime. No entanto, para quem ficou com vontade de provar um bom estrogonofe, basta acessar aqui uma receita deliciosa de Rejane Rodas, mãe da chef Janaína Rueda, do Bar da Dona Onça.