Ilhabela promove festival gastronômico com iguarias de frutos do mar; veja datas

Durante 32 dias acontecerá o Festival Sabores da Praia em Ilhabela (SP), que proporcionará experiências gastronômicas aos visitantes da ilha.

O evento será realizado entre os dias 18 de abril e 19 de maio nos restaurantes mais famosos do arquipélago.

Os chefs estão elaborando pratos exclusivos para a festa e grande parte tem como principais ingredientes os frutos do mar. Lulas, polvos, camarões e peixes de diversas espécies compõem as criações.

Enquanto o festival não acontece, o público pode acompanhar os bastidores por meio do perfil oficial do evento no Instagram, com fotos e vídeos dos pratos participantes.

Além de restaurantes, podem participar do festival gastrobares, pizzarias, lanchonetes, hamburguerias, quiosques de praia, cafeterias, bistrôs, sorveterias, padarias, docerias, hotéis, pousadas, cervejarias, produtores artesanais e similares.

O Festival érealizado pelo Ilhabela Convention & Visitors Bureau. A ideia é movimentar a ilha no período de baixa temporada.