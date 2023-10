Illy Coffee lança blend exclusivo produzido no Cerrado Mineiro

O Cerrado Mineiro foi a primeira região do Brasil a ser demarcada como produtora de café, nos anos 90. Nesse território foram profuzidos os cafés que foram bem avaliados no primeiro concurso de qualidade de café do mundo, o Concurso de Qualidade de Café para Espresso Illy, da torrefadora italiana conhecida pela sua obstinação pela qualidade da bebida.

Ainda hoje, a região mantém a importância estratégica no fornecimento de grãos para os blends da marca, conforme afirma Ensei Neto. Inclusive, a mesma está para lançar um novo produto no dia 10 de outubro: o Arabica Selection Brasil Cerrado Mineiro.

Seus lotes possuem certificado de origem e atendem os protocolos de Cafeicultura Regenerativa, que garantem uma produção agrícola que preza pelo meio ambiente.

SERVIÇO:

PUBLICIDADE

Lançamento Illy Arabica Selection Brasil Cerrado Mineiro

Data: 10 de outubro de 2023

Horário: 10h

Local: Museu da Imagem e do Som (MIS), Avenida Europa, 158, São Paulo

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Se você é um amante do café, que tal experimentá-lo de diferentes formas? Aprenda a fazer espresso martini, bolo de chocolate com café e granita de café.