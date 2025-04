Imigração árabe é celebrada com degustação de coquetéis em SP; veja detalhes

Em São Paulo, não será somente o Make Hommus. Not War que celebrará a histórica imigração árabe ao Brasil. Uma outra boa surpresa que nos espera é o The Green Zone Bar, um restaurante inspirado na cultura do Oriente Médio.

Gastronomia do Oriente Médio

Neste sábado, 5, os bartenders Chris Francke e Michael Peña, virão ao Brasil e apresentarão seus coquetéis criativos no O Picco. Além das bebidas, também será oferecido pizzas e sabores manakish, contando também com um menu especial de comidas árabes, comandado pelo chef convidado, Fred Caffarena.

E não fica somente nas comidas. Antes das degustações, Francke e Peña vão comandar um seminário sobre os coquetéis e os estilos e filosofias que agregam ao The Green Zone Bar.

