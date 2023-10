Influenciador revela costume peculiar de Anitta com a alimentação em viagens com amigos

O influenciador Juliano Floss deu detalhes sobre como é viajar com a cantora Anitta durante participação no programa ‘De Frente com Blogueirinha’. Recentemente, o TikToker curtiu o verão europeu ao lado da artista e revelou um costume peculiar da amiga.

Floss contou que Anitta costuma escolher o prato dos seus amigos nas viagens. “Tem uma curiosidade, porque as viagens são sempre gastronômicas, e ela pede a comida de todo mundo, toda vez. Ela é muito boa nisso, sempre escolhe as melhores comidas do restaurante”, disse.

“Mas, tipo, ela escolhe o que você vai comer... Não rola um medo de: ‘Será que ela vai escolher algo caro?’”, questionou Blogueirinha.

O influenciador confirmou que pode ser preocupante, mas que felizmente nunca teve problemas com o cartão enquanto esteve fora.

