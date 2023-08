Ingrid Guimarães e Giovanna Antonelli curtem jantar juntas; veja foto do prato escolhido

Na noite da última sexta-feira (25), a atriz Ingrid Guimarães compartilhou nas redes sociais um momento especial: uma noite de jantar e vinhos com sua amiga e atriz, Giovanna Antonelli. Ao lado de outra amiga, as duas puderam colocar o papo em dia e saborear os pratos do restaurante ‘Casa Tua’.

As duas são amigas de profissão e vivem compartilhando cliques juntas nas redes sociais. Além de aproveitarem a gastronomia de diversos restaurantes em dupla. As colegas também costumam viajar e tirar boas fotos. Confira o prato escolhido por Ingrid para a noite passada: