Itália e Brasil dominam o ranking mundial de pizzarias: descubra as melhores do mundo

Na última quinta-feira, 23, a pizzaria brasileira Bráz conquistou uma importante posição no ranking do mais importante guia italiano do setor.

A Bráz foi eleita a 4ª melhor pizzaria no ranking mundial 50 Top World Artisan Pizza Chains 2023, realizado na cidade de Nápoles, na Itália, que define as melhores redes de pizzarias artesanais do mundo.

A Grosso Napoletano, uma das principais referências da pizza napolitana, conquistou o primeiro lugar. Já a segunda posição ficou com a pizzaria Da Michele, também napolitana, seguida pelo italiano Big Mamma Group.

Podem participar da premiação negócios com pelo menos quatro endereços no país de origem ou fora dele. Os mais de 100 juízes anônimos visitam os restaurantes em dupla, pagam a própria conta e seguem uma série de critérios para escolher as cinquenta melhores pizzarias.

