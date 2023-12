Itália tem os três melhores queijos do mundo; descubra quais são

Nesta semana, o TasteAtlas divulgou mais um ranking global com os 100 melhores queijos do mundo e que você não pode deixar de provar em 2024.

A Itália ocupa o top 3 da lista com o Parmigiano Reggiano, Mussarela de Búfula Campana e Stracchino di Crescenza.

O Brasil também aparece no ranking, mas não chega a ocupar o top 10, ficando em 24º lugar com o queijo Canastra, e em 93º com o Queijo Minas.

A seguir, confira quais são os 10 melhores queijos do mundo:

Parmigiano Reggiano - Itália Mussarela de Búfula Campana - itália Stracchino di Crescenza - Itália Graviera Naxou - Grécia Queijo Serra da Estrela - Portugal Burrata - Itália Santo André - França Reblochon - França Senhor Pljevaljski - Montenegro Monte d’Or - França

PUBLICIDADE

Como as avaliações do TasteAtlas são feitas?

O TasteAtlas, ao contrário de um ranking elaborado por especialistas em gastronomia, é baseado nas avaliações dos usuários do site. Eles atribuem notas variando de 0,5 a 5 para uma ampla gama de pratos típicos de várias nações globais. O processo de classificação no portal envolve a compilação da média dessas notas para cada prato, determinando assim sua posição geral no ranking.

Essas listas oferecem comparações que podem incluir pratos que utilizam os mesmos ingredientes ou métodos de cozimento, destacar receitas de uma culinária específica com notas mais altas, ou mesmo fornecer classificações mais amplas e abrangentes.