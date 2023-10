Já comeu pizza de pimenta? Saiba onde encontrar o sabor exclusivo

Pizza é uma das iguarias de origem italiana mais famosas do mundo e, no Brasil, já se tornou uma paixão entre muitos. Só no Estado de São Paulo existem cerca de 20 mil pizzarias, conforme aponta a Associação Pizzarias Unidas do Brasil, e seus cardápios extensos oferecem diversas combinações.

Como qualquer comida estrangeira ganha uma versão deliciosamente adaptada quando chega aqui, com a pizza não é diferente. Você já deve ter visto sabores diferenciados como estrogonofe, batata frita, chocolate com banana, e por aí vai. Criatividade é o que não falta na hora de rechear a massa, e foi usufruindo desse poder que a Paul’s Boutique lançou um novo sabor e parceria com o molho de pimenta TABASCO.

Helena Gomes, na matéria ‘Paul’s Boutique e marca de pimenta fazem parceria e lançam pizza apimentada’, dá detalhes dos ingredientes que acompanham a versão apimentada e quanto custa a experiência exclusiva e limitada até o dia 31 de outubro. Confira aqui.

