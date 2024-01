Já experimentou cerveja frutada? Conheça mais sobre a bebida

Se você curte o gosto das frutas em suas versões puras, a cerveja frutada pode ser uma bebida que agrade ao seu paladar. Esse tipo de bebida alcoólica realça o sabor do fruto na sua composição.

No entanto, para chegar em uma prateleira e ser posta à venda, ‘‘toda a fruta é aproveitada’' durante o processo de fabricação, como explica o cervejeiro Beto Tempel na matéria de Helena Gomes.

Por isso, quando você for se refrescar nos dias quentes com uma cerveja frutada, sabores, cores e aromas vão lembrar a fruta que está indicada no rótulo como parte da produção, podendo ser: manga, amora, pêssego, goiaba, entre outras.

Se você é fã de cerveja e quer ficar por dentro das versões populares do mercado, não deixe de experimentar a cerveja frutada. Saiba mais sobre o assunto clicando aqui.