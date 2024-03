Já ouviu falar em lambreta? Descubra mais um dos pratos que compõem a rica culinária baiana

Para muitos sudestinos, a palavra ‘lambreta’ é sinônimo de motocicleta de pequeno porte - aquela fabricada para locomoção em ruas menores e estradas pacatas, também chamada de vespa italiana. Entretanto, para a culinária baiana o termo tem outro significado.

‘Lambreta’ é o que nomeia o prato caldaloso que leva moluscos cozidos, muita cebola e coentro, um sucesso na Bahia, em especial na capital, Salvador, e nas cidades do Recôncavo e do litoral. Seu nome remete ao seu local de criação, às margens do rio Lambre.

Quem deseja experimentar a iguaria pode recorrer aos restaurantes que são referência por oferecerem as melhores versões da comida. Cinco deles estão situados em Salvador, e formando um roteiro para quem deseja conhecer a cidade pelas lentes gastronômicas.

A lista completa pode ser conferida na matéria ‘Lambreta: saiba o que é e onde comer em 5 restaurantes de Salvador’. Leia na íntegra aqui.