Já viu as receitas de Juliano Cazarré? Vídeos do ator bombam na internet

Há pelo menos seis meses o ator Juliano Cazarré, conhecido por interpretar personagens de destaque em novelas e minisséries da Globo, tem usado seu perfil no Instagram para postar vídeos de receitas culinárias, numa série chamada “Caza Cozinha”.

Mostrando seu talento além da área da atuação, Cazarré tem produzido pratos variados, desde os mais elaborados, como camarões e polvo na parrilla ou bacon caseiro, aos mais simples, como choripan recheado com queijo ou sopa de feijão com as sobras de alimentos guardados na geladeira.

A ideia do ator veio como um modo de se comunicar melhor com o público mostrando um pouco mais de sua rotina em casa, e o resultado surpreendeu.

“A parada explodiu, foi muita visualização em pouco tempo e eu percebi que tinha ali um canal de fazer uma coisa que eu amo de verdade, que é cozinhar, uma coisa que eu já faço. Então, seria uma coisa honesta, autêntica, minha, porque eu não faço nada ali naquele canal que não seja uma comida que vai ser consumida aqui em casa entre nós”, explicou.

Em entrevista ao portal Terra, Juliano contou que seu gosto pela cozinha nasceu dos aprendizados com sua mãe: “Eu era um menino que gostava de estar na cozinha, na volta da mesa, quando a minha mãe ia fazer bolo eu pedia para ir fazer junto e sempre gostei de assistir tudo de culinária [...] depois fui morar sozinho em 2007, e aí comecei a sempre fazer compras e cozinhar”.

Se você, assim como Juliano, é apaixonado por culinária, o Paladar tem algumas sugestões de receitas para explorar suas habilidades na cozinha e variar o cardápio. Confira como fazer um choripán perfeito, camarões com especiarias e abacaxi, lanche de polvo ou macarrão alla amatriciana.