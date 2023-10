Jacquin faz revelação surpreendente sobre início de sua carreira: ‘Nunca fui um cara desse’

Nesta terça-feira (10), o clima do quarto episódio do MasterChef Profissionais foi quente e acirrado entre os colegas participantes. Um desentendimento entre Cíntia e os demais cozinheiros que começou na primeira prova da noite se estendeu no desafio eliminatório e, pelo visto, a competição seguirá de forma rivalizada nas próximas semanas.

Tudo começou quando Cíntia, que foi um dos destaques negativos do desafio de serviços do Jacquin, relatou que se sentiu prejudicada na distribuição de tarefas da equipe de Bárbara. Enfrentando a belinda, ela foi ainda mais pressionada com a estratégia de Yuri, que selecionou os ingredientes mais difíceis para a execução da prova com o intuito de tirá-la da competição.

O mal-estar tomou conta do programa e os jurados, ao lado da apresentadora Ana Paula Padrão, acabaram comentando as experiências negativas que já tiveram na cozinha. “Eu não sei vocês, mas pelas experiências que eu tive em restaurantes, é uma convivência difícil, o negócio às vezes fica pesado, fica tenso”, disse Helena Rizzo enquanto os outros concordaram.

Em seguida, Jacquin compartilhou um momento específico em seu trabalho quando ainda morava na França, revelando que já foi até sabotado: “Eu trabalhei em um restaurante, em Paris, e os caras quando chegavam escondiam as panelas por todos os lugares da cozinha pra ter certeza de que teriam panelas. Eu nunca trabalhei desse jeito, nunca fui um cara desse”. Novamente, os demais jurados concordaram, afirmando em conjunto que no ramo “É muita competição”.

