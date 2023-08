Jacquin recebe presente inusitado no Masterchef; assista

Na última terça-feira (15), Gizele a foi eliminada da noite no “Masterchef Brasil”. Ela deixou o programa ao ter que reproduzir a sobremesa “Da Lama ao Caos”, clássico da chef Helena Rizzo, uma das juradas e dona do restaurante Maní.

“Fazer um prato da Helena é um peso grande, ainda mais uma sobremesa. Doce me assusta, me atrapalha. Misturou sentimento com preocupação e virou um liquidificador de emoções”, afirmou a sertaneja, triste com a eliminação.

Sua saída foi marcada por muita emoção e cantoria. Assim que foi anunciado seu nome como a participante que deixaria o programa, Jacquin pediu para que ela cantasse uma música para se despedir.

A canção escolhida por Gizele foi Anunciação, de Alceu Valença, e enquanto ela cantarolava, seus colegas do reality não conseguiram conter a emoção.

Após se despedir dos jurados, a cantora ainda finalizou sua participação deixando um presente inusitado para Jacquin: seu chapéu, acessório que marcou sua última prova no Masterchef.

Confira o momento abaixo: