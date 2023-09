Janaína Rueda conta quem ela seria no reality ‘A Fazenda’

Janaína Rueda é uma grande chef, além de ser a jurada do Top Chef Brasil. Já no ritmo do reality rural A Fazenda, a chef brincou nas redes sociais com um filtro, que dizia qual tipo de personalidade ela teria como uma peoa no programa.

A Chef contou que com certeza seria a que adora cozinhar para todos os outros participantes, e que cuidaria de todos eles, a verdadeira “mãezona” do programa. Mas, uma coisa não é segredo para ninguém: todos iriam adorar ser servidos por uma chef super renomada, e jurada do Top Chef.

Janaina Rueda conta quem ela seria no reality A Fazenda Foto: Imagem: @afazendarecord

