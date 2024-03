Janaína Torres, eleita melhor chef do mundo, diz não querer servir só elite privilegiada; entenda

Eleita nesta última quinta-feira (21) como a Melhor Chef Feminina do Mundo pelo 50 Best, Janaína Torres comanda o premiado A Casa do Porco, o 4° melhor restaurante da América Latina e o 12° melhor a nível mundial.

Localizada na região da República, em São Paulo, o local conta com um cardápio pautado em ingredientes de alta qualidade que combinam com a carne de porco, que resultam em pratos com preços mais baixos que os demais restaurantes da mesma categoria, como o menu degustação, por exemplo, que custa R$ 290, sem bebidas inclusas.

“Eu gostaria que fosse mais barato, mas com a configuração atual, incluindo a fazenda de porcos, vegetais e o time de 90 pessoas servindo, em média, 14 mil jantares por mês, eu não consegui reduzir os preços. Porém, meu objetivo é baixar para 30 dólares (aproximadamente, 150 reais)”, afirma a chef em entrevista ao El País.

Ela, que também usa a cozinha como forma de apoiar diversas causas sociais, explica que não deseja servir somente à elite privilegiada, pois isso vai contra suas origens. Criada em cortiços, fez da comida de rua sua forma de sustento aos 12 anos de idade, e permanece acreditando que a acessibilidade é o meio pelo qual uma cozinha de qualidade pode chegar às classes mais baixas.