A chef Janaína Torres Rueda, a melhor chef mulher da América Latina, co-fundou A Casa do Porco em conjunto com Jefferson Rueda, seu então marido. Até a separação, Torres vivia nos bastidores, no comando da cozinha, enquanto Jefferson “levava o crédito do meu trabalho”, afirma ao El País. “Eu sempre trabalhei com o Jefferson e nunca tive um problema com ele estar no comando”, comenta.

O casamento durou 20 anos e terminou em 2022. Depois do divórcio, a Dona Onça, como é conhecida devido à sua tatuagem, readotou o seu sobrenome Torres e, agora, assina como Torres Rueda. O nome “Rueda” tornou-se uma marca, mas “Torres Rueda” é quem está cravada como uma das melhores chefs da América Latina, de acordo com a edição de 2023 do The World’s 50 Best Restaurants. “Receber esse prêmio agora traz muita alegria para mim e minha equipe - é ótimo ser reconhecida!”, comemora.

Hoje em dia, o casal mantém uma relação profissional. Janaína segue como a chef do negócio da família, incluindo a cozinha de testes e a fazenda de porcos e vegetais orgânicos em São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Muitos acharam que, com o divórcio, A Casa do Porco fecharia, mas ambos concordaram numa divisão de trabalho: “eu comecei a querer meu próprio lugar e, aí, minha carreira deslanchou. Foi uma surpresa”. Apesar do sucesso como jurada do Top Chef, ela afirma não querer ser uma “chef celebridade”.

