Jantar de filme: Restaurante faz pratos inspirados em clássicos do cinema

Um restaurante na Mooca propõe um experiência diferente e fará um jantar inspirado em grandes sucessos do cinema no próximo dia 29 de setembro.

O evento do Marinna Gastronomia custará R$ 192 por pessoa e vai homenagear filmes como ‘Cartas Para Julieta’, ‘Pulp Fiction’, o longa-metragem brasileiro ‘Estômago’, ‘Lobo de Wall Street’ e ‘Diabo Veste Prada’. Para saber mais sobre a experiência do evento, confira a matéria completa do Paladar.

